公視法修法草案預計在立法院下個會期提出，立法院教育及文化委員會今（21）日審查文化部及所屬單位112年預算案，多位立委對公視法修法與進度提出質詢。文化部長李永得表示，公視法草案目前還在行政院，目前須解決的問題有三個，一是董監事的同意門檻，二是國際影音傳播在法律上的位置，以及打破公共電視經費上限為9億元，變成以9億元為下限，「9億元是地板，不是天花板」。

立委吳思瑤對公視董事長胡元輝提出質疑，認為公共電視法修法的進程有一點落差，「文化部告訴我們修法建議書已經提了公共電視法到行政院，那到底文化部版本有沒有涉及TAIWAN＋的財源、法律的授權，還是原本只有董監事席次的部分？這我擔心期程，如果一、二月你們再送行政院，行政院再到立法院，下會期我看是不可能，可是這個期程我非常擔心。」

胡元輝表示，公視法的修法建議書是提供參考，「事實上我們也都了解大概文化部作業進度，我們也希望在下個會期盡快能夠審議，所以那個修法建議書是基於這個董事會成立之後，大家關切公視法的議題，所以希望提供給委員們修法參考。」

李永得表示，建議書去年已經提出來，「目前要解決迫切的問題有三個，第一是董監事的同意門檻；第二是國際影音傳播，甚至包括族群電視台，客家電視台其實還沒有法律上的位置，還沒有公視法律上的位置，同時解決這個問題。另外一個重點就是打破公共電視經費上限、天花板的問題，變成9億是地板、不是天花板。已經在行政院了。」

李永得表示，先處理比較急迫的這三點，「至於公視新的董事會有什麼建議，也許我們可以列第二階段再來處理。」