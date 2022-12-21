縣長來賓與選手教練合影。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣學子近期在多項體育賽事屢傳捷報，宛如磁吸效應般囊括73金、43銀及19銅佳績，其中遠征阿根廷勇奪滑輪溜冰銀牌的溫晨宇，以及為台灣奪得首金的曲棍球隊成員朱晨逸，更是揚名國際。縣長徐耀昌21日偕同教育處長葉芯慧及體育會總幹事謝鈞拔，接見表揚252位績優選手與教練。

這是縣長徐耀昌任內最後1次接見表揚績優體育運動人員，徐耀昌在典禮一開始，先頒贈與副縣長鄧桂菊聯名的「弘揚體育」匾額，肯定體壇前輩、體育會總幹事謝鈞拔，40多年來戮力推動苗栗縣體育的奉獻。

典禮尾聲，另由教育處長葉芯慧帶領小朋友獻花給縣長，感謝他從體育會主委到縣長任內，對培訓人才厚植潛力的用心，目前已逐漸看到豐碩成果。

苗栗學子近期在國內外各項體育賽事表現亮眼，累計獲得73金、43銀及19銅佳績，選手教練表現可圈可點。其中，在阿根廷舉行的2022世界全項目滑輪溜冰錦標賽，中華台北曲棍球隊以7戰全勝的絕佳表現拿下隊史首面金牌，隊員朱晨逸為苗栗子弟，與有榮焉；好手溫晨宇在青年男子組1000公尺爭先賽中勇奪銀牌，難能可貴。

在全國各級學校民俗體育競賽方面，12月初在國立臺南大學進行武陣、陀螺、扯鈴及跳繩等4項比賽。苗栗縣代表隊在各賽事中狂掃72項特優、42項優等及18項甲等。

值得一提的是，後龍國小蟬連扯鈴國小男、女團體賽8次冠軍，締造菁英賽4連霸佳績，名副其實的最大贏家。另外，竹南國小楊世恩參加國羽球錦標賽，在238位好手中脫穎而出，逆勢勇奪六年級單打第三名。

徐耀昌表示，縣體育選手都超群絕倫，為國內首屈一指的戰將，感謝校長、教練、運動團隊及家長長期的支持與付出；過去在財政窘困時期，不得不尋求中油、台電等國營事業贊助，但終非長久之計，後來將向企業募得2500萬元作為培訓選手及獎勵優秀選手繼續為苗栗征戰等用途，非常樂見榮耀的一刻，也期許縣府未來持續扶植及補助優秀運動選手及體育團隊，讓他們無後顧之憂，不斷突破自我更上一層樓，為苗栗爭光、為國家添彩。

體育會總幹事謝鈞拔指出，徐耀昌擔任多屆體育會主委，是罕見由體育界更上一層樓當選縣長的龍頭，兩人曾協力推動縣內體育運動23年，他是體壇40多年的老兵，徐耀昌則是歷來最重視體育運動的縣長，不論全縣56個單項委員會或18鄉鎮市體育會，都積極爭取財源補助辦理競賽，帶動運動風氣並培訓更多優秀選手，苗栗子弟近年來屢創佳績，縣長功不可沒。