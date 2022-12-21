路透社21日報導，日本央行出乎意料決定鬆綁當地公債殖利率上限控制，可能是要為明年逐步取消大撒幣的景氣刺激計畫提前先鋪路。

日本央行在20日的上述新調整，是默許長期利率可以有上升空間。最讓市場吃驚的是，沒想到在黑田行長剩下4個月左右任期內，竟會有如此驚人之舉，因為打破黑田自己長期奉行的政策。

路透社指出，日本央行會先走這步棋，是考量到中央政府希望能出台更活用的貨幣政策，還有當地薪資以及通膨可能會上漲，以及美國或將出現經濟衰退等各種情況。

日本央行行長黑田解釋，擴大公債殖利率目標上限，從之前0.25%到現在0.5%，是要增加此政策延續性。不過，專家學者卻認為，這是黑田在卸任之前，放手一直以來的基本主張。

野村研究院（Nomura Research Institute）認為，在日本央行未來新行長掌舵下，可能會進一步實現政策正常化，與更加靈活化貨幣架構。不過，明年日本是否可以走出負利率以及殖利率曲線控制，也是要取決於當時經濟與金融狀況而定。

過去，日本央行堅決捍衛當地10年期公債殖利率上限0.25%，讓央行不得不拼命買進債券來壓低利率。同時，這也使得流動性變小，還有市場訂價遭到扭曲。

專家學者認為，現在殖利率提高後，日本央行可以暫時緩解眼前市場壓力，同時也有時間可以來思考，何時可不再執行殖利率曲線控制政策。日本央行為逐步取消景氣刺激計畫先掃除一個阻礙，在美國貨幣政策前景不確定性如此高之時，日本央行應該希望在下次決策時，握有一些自由決定權。

除了經濟層面，日本央行突然改變政策方針也是有政治因素在內。11月10日黑田與日相岸田兩人會面時，同意要導入更靈活的引導，讓日本上班族的薪資可以成長。同時，也可稍微平息疲弱日圓所推升的物價大漲。

德意志銀行表示，日本通膨正在上漲，加薪似乎有往前推進，日本央行可能會在不久的將來，採取更多措施接近正常化。明年將有春季薪資談判，若有更多民眾能拿到更高的薪水，可望成為日本棄守殖利率曲線控制的前哨站。