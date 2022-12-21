櫻花建(2539)今(21)日下午舉行法說會，對於眾所關注的平均地權條例修正案，總經理陳世英說，這案子若是通過，影響最大的是投資客，對房市未來走向反而是好的。展望明年房市，他則認為，合理的價格才會有合理的需求量，重劃區或案量大的地方，如果量一直不出來，就會回過頭去修正價格。

陳世英指出，今年房市上半年表現優於下半年，呈現價漲量縮的格局，以實價登碌來看，全台七都房價上漲達20.3%，由於短期漲幅很大，造成消費者縮手，加上又進入升息的循環，目前來客數減少15~20%，雖然市場還是有住屋的剛性需求，但觀望心態濃厚，銷售期拉長。

在缺工缺料的問題方面，目前看起來，工資不像上半年那樣的上漲，缺工短時間內很難免，普遍來說營造工人年齡大又有斷層，這個結構性的問題很難解決，不過，現階段工、料價格漲幅都有減緩的趨勢。

櫻花建明年度推案金額上看115億餘元，包括台中大里、清水及彰化三大建案，預估都將在明年首季推出，目前仍16筆庫存推案土地分布在台中、彰化、台南及桃園。

2023年升息可望趨於緩和，外加房貸利率仍在2%的低檔區，在自住需求及剛性需求支撐下，房市將回歸區域及個案表現，合理的價格才會有合理的需求出現。