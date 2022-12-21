《碰碰狐音樂電影 ： 奇幻城嘉年華》首映活動。（台北双喜電影提供）

YouTube史上首支破百億觀看的洗腦神曲〈Baby Shark〉，兒童界的偶像「碰碰狐」，目前以119億次點閱率坐穩YouTube觀看次數冠軍寶座，還曾經闖進美國告示牌百大熱門榜單裡。一票頂級偶像如郭富城、少女時代、BTS、TWICE、BLACKPINK等不只會唱還會跳鯊魚舞，幾位當爸媽的天王天后們不只朗朗上口，還成為他們哄騙兒女的「最佳利器」，讓這些巨星們不禁吃醋，碰碰狐在孩子的心中都比自己還要紅。

「碰碰狐」為了慶祝出道十年，帶來最強企劃《碰碰狐音樂電影 ： 奇幻城嘉年華》首次登上台灣大銀幕，近日也特別舉辦星光首映，並且邀請來「碰碰狐」跟「鯊魚寶寶」跟大家見面，2尊人偶一出場，不僅小朋友尖叫聲不斷，大人也爭相搶著要合照，連孩童的偶像「香蕉哥哥」跟「草莓姊姊」都難擋魅力，一直露出「姨母笑」，並且把握難得的機會，帶著小朋友跟人偶一起跳〈Baby Shark〉等曲子，讓現場的氣氛嗨到最高點。

《碰碰狐音樂電影 ： 奇幻城嘉年華》將於本周五（23日）上映。該片講述碰碰狐跟朋友多奇收到全世界粉絲的信件，他們決定要辦一場精彩的演唱會，召集夥伴一起準備不同的歌舞表演，從Baby Shark到兇猛的霸王龍，令人毛骨悚然的萬聖節，以及清爽的果汁之歌，歌曲風格有百老匯、K-POP、搖滾等，動畫搭配各種可愛的舞台設計以及舞蹈，萌翻天。透過電影，孩子們可以藉由觀察碰碰狐和奇幻隊的朋友們，一起共同完成目標的過程，來學習如何與同齡人建立關係，並培養團隊合作精神和社會技能。

為了帶給孩童們最棒的耶誕回憶，片商也準備孩子最喜歡的貼紙跟著色紙，還有官方商品應援棒，讓孩子享受電影的同時，彷彿真的身臨演唱會現場一般與電影裡的角色們一起跳舞和唱歌。只要購買星光應援棒套票組，就能擁有跟碰碰狐同款的韓國原裝進口應援棒，套票內容《碰碰狐音樂電影 ： 奇幻城嘉年華》電影票兩張、碰碰狐或鯊魚寶寶應援棒一隻。更多活動詳情請持續關注台北双喜電影官方粉專。