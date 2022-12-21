新天鵝堡桌遊公司老闆Johannes彭己耘於耶誕節前夕，贈送3200套桌遊給雲林縣國小學童當耶誕禮物，今舉行捐贈儀式。（雲林縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

土庫國小學童率先拿到桌遊禮物，馬上迫不及待跟同學一起體驗桌遊魅力。（土庫國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

新天鵝堡桌遊公司德籍老闆Johannes彭己耘於耶誕節前夕，贈送3200套桌遊給雲林縣國小學童當耶誕禮物，除土庫國小學生人手一盒，全縣各國小每一個班級皆獲贈一套，另各鄉鎮立圖書館也獲贈20盒，加上每位學童人手一份試玩包，總價值達200萬元，今捐贈儀式上，說得一口流利中文的彭己耘說，會送這麼多桌遊來回饋社會，是「Because we can」，我們有能力讓孩子增添學習機會。

雲林縣土庫好COOL商圈發展協會理事長魏安助表示，新天鵝堡桌遊德籍老闆Johannes彭己耘10月參加「土庫國際生活節」時，除感受土庫小鎮民俗風情及溫暖在地人情味，也有感縣府對教育資源的投入用心，加上新天鵝堡公司來台20年，老闆本身也取得台灣永久居留證，是正港台灣郎，於是秉持回饋社會、台灣的心，決定贈送3200盒的自家公司桌遊給縣內國小學童當禮物。

雲林雲林縣長張麗善感謝董事長彭己耘的愛心，讓雲林學童在耶誕節前夕，得到這分特別有愛心的禮物。（雲林縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

雲林縣長張麗善指出，新天鵝堡公司所引進的桌遊，都是源自歐洲學童最喜歡玩的桌上遊戲，不但能訓練邏輯思考、反應力，更能讓學童學習解決問題，甚至團隊合作，對未來成長過程將有很大幫助，非常感謝董事長彭己耘的愛心，讓雲林學童在耶誕節前夕，得到這分特別有愛心的禮物，也要感謝魏安助舉辦土庫國際生活節，吸引各國好朋友蒞臨土庫，也間接促成此次捐贈。

彭己耘認為，一般學校教知識，比較少教孩子解決問題，孩子玩桌遊，會遇到問題、挫折感、困難，甚至時間管理，回想小時候沒錢買桌遊，就去朋友家玩桌遊，回家就學會自己動手做桌遊，跟朋友、家人玩，現在公司有營收，有這麼多桌遊，就可以回饋社會。

土庫國小學童率先拿到桌遊禮物，馬上迫不及待跟同學一起體驗桌遊魅力，土庫國小校長關勝周說，桌遊有非常多功能，讓小朋友培養創造力、想像力、反應力及問題解決能力，與108課綱學習領域不謀而合，透過「上課用平板，下課玩桌遊」，讓孩子眼睛適度休息，也能進行深度思考的學習，平板與桌遊是完美組合。