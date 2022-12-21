國道客運9026新業者擬更改路線，立法委員蔡適應（圖左）將於下周邀請公路總局及相關單位，再召開協調會。（蔡適應服務處提供／張志康基隆傳真）

基隆大武崙往台北南港的國道客運9026新營運業者打算變更路線，且不進入南港轉運站，讓不少基隆的通勤族反應不便。對此，立法委員蔡適應21日透過服務處主任林明智表示，將於下周召開協調會，邀請公路總局及相關單位再次進行協調，並強調若維持原路線且直達南港轉運站兩項條件未滿足，將要求公路總局不得輕易讓業者上路。

國道客運9026原由大都會客運及首都客運聯營，但近年由於受到疫情影響，無意繼續經營。公路總局選出福和客運繼續接手營運，但業者向公路總局提出，希望變更路線，並且終點只到南港展覽館。但對於通勤族來說，新路線通勤時間會增加半小時，因此讓許多民眾反彈。

立法委員蔡適應服務處主任林明智表示，立委蔡適應服務處為捍衛基隆人客運通行權益，已向公路總局表達9026進入南港轉運站，對於通勤和旅運之必要，以及直達南港轉運站對於節省通勤時間的便利，才能讓搭乘該路線的旅客持續增加，在這兩項條件都未達到的狀況下，我們要求公路總局不能輕易讓業者上路。

林明智說，國會辦公室將在下周邀請公路總局和相關單位，再次進行協調，務必讓班次、路線、通勤時間，符合基隆人的需求，我們也請公路總局再研擬後續的相關方案，來讓業者可以維持品質及服務。

林明智強調，針對近期網路上不斷有人放話，說蔡適應不管9026路線的言論，服務處要嚴正予以駁斥，立委蔡適應和服務處同仁，自9026路線經營權易主至今，不斷與公路總局和基隆市政府來研商相關方案，以維護旅客通勤權益，這點不是有心人士亂放話可以混淆視聽的。