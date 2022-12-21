總統蔡英文昨天接見歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團，當面表達希望加速推動台歐盟雙邊投資協定（BIA）的進程。INTA副主席阿西馬柯波蘿議員（Anna-Michelle ASIMAKOPOULOU）今天在記者會上表示，現在正是歐盟距離和台灣洽簽BIA最近的時間點。

阿西馬柯波蘿說，歐洲議會近年所通過的一些決議案，就是要呼籲歐洲執委會與理事會要去做和台灣洽簽BIA的影響力評估與準備工作。台灣是重要的歐盟貿易夥伴，同時歐盟也是台灣最大外來直接投資（Foreign Direct Investment），因此歐盟和台灣的重要貿易關係是既有的，我們只是想要加以深化既有的貿易關係。

阿西馬柯波蘿指出，台灣可以先做好兩件事情，有助於加速推動洽簽BIA。首先就是在以互惠的前提下，加強對歐盟的投資。其次則是消除一些外來投資上的障礙。

阿西馬柯波蘿說，他們這次訪台也拜會了許多歐洲在台企業，而企業代表有提到在投資離岸風電的時候，台灣要求自製率的限制，會大幅影響投資困難度，除此之外還有動植物檢疫法規的障礙。

阿西馬柯波蘿強調，當中國大陸在國際貿易上處於低潮的時期，如果台灣沒辦法趁著這個浪潮加碼，去深化跟大家的貿易關係，那會非常可惜，更何況台灣本來就是世貿組織的成員了。