台北市長柯文哲卸任倒數，同時小內閣也在昨日總辭，台北市政府環境保護局企業工會也在臉書寫下，感謝環保局長劉銘龍任內支持工會提出的多項議題，包含與工會簽訂團體協約、夜點費計入工資等，強調劉銘龍建立的「對等協商」典範，是北市環保局最重要的成就之一，我們希望未來也能持續下去。

台北市政府環境保護局企業工會表示，劉銘龍任內協助工會提出的多項議題，包括落實安全獎金發放，讓隊員兼駕駛亦可領取安全獎金600元；留下車輛維修南北站，保有勞工工作權；與工會簽訂團體協約，同意簽訂禁搭便車條款，僅工會會員可享用中秋、端午出勤加一補一等權益；夜點費計入工資：並回溯五年夜點費計算，補發勞退舊制退休人員退休金，以及擴大夜點費計算時段及加碼等。

工會表示，這幾項訴求皆非一蹴可及，在爭取的過程中雙方總有不同看法，不論過程耗時長短，劉銘龍始終願意坐下來與工會面對面商議解決之道，展現勞資溝通的善意，屢創雙贏局面。在新舊任環保局長交接之際，希望劉銘龍能將北市環工的勞資關係典範，帶向台灣各個角落，共同為台灣的環境品質與勞工權益打拚。