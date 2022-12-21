為防霾害，防霾紗窗已成為豪宅標配，台灣普特絲2016年引進荷蘭製造的專利防霾紗網，迄今已有2000棟建案採用，也有不少消費者是直接到門市接洽把自家紗窗全換成防霾紗網，唯坊間競品、仿品充斥，業者呼籲消費者採買防霾紗窗一定要認清原廠出廠證明，以及是否有歐盟或德國檢驗單位認證。

台中近年因空汙問題，加上肺腺癌患者逐年增加，不但民眾早在疫情前就習慣出門戴口罩，也帶動一波防霾商品熱潮；台灣普特絲總經理黃振明因家族中有6位親友陸續罹患肺腺癌，自己健檢也發現肺部節結，深刻了解到空汙對健康危害，進而引進荷蘭製造的專利防霾紗網，他也在台中高鐵特區設立台中旗艦店，希望更多民眾可以透過居家設施改造，降低PM2.5的威脅。

台灣普特絲總經理黃振明(右)因家族中有6位親友陸續罹患肺腺癌，深刻了解到空汙對健康危害，進而引進荷蘭製造的專利防霾紗網，在台中高鐵特區設立台中旗艦店。（馮惠宜攝）

黃振明說，荷蘭普特絲專利防霾紗網是荷蘭著名百年紡織大廠專利生產進口，為空氣清淨機濾網等級的紗窗，防灰塵、防異味並防蚊，經歐盟認證可以阻隔88％的PM2.5。

而經多年推廣，目前已成建商建案愛用，更有不少顧客是透過門市直接要求到府安裝，但他也強調，目前發現坊間充斥競品和仿品，呼籲消費者如要添購防霾紗窗，除可到該公司全台4處門市外，一定要認清原廠出廠證明，並查證店家報關證明中出廠欄位，以及歐盟或德國實驗至認證。