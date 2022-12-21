2022年羽球賽季在年終總決賽結束後也進入休季期間，頂尖羽球品牌VICTOR特別邀請亞錦賽金牌、目前世界排名第2的馬來西亞男單好手李梓嘉來台交流，寶島「羽球王子」王子維也以特別嘉賓身分驚喜現身，兩位「Team VICTOR」男單好手難得同台，不僅與VICTOR長期贊助且培育出許多優秀球員的羽球名校民權國小羽球隊進行表演賽同樂，更與小小球員分享逐夢經驗，為羽球基層推廣貢獻一份心力。

2022年對於大馬當今第一男單李梓嘉是個豐收的賽季，接連斬獲亞錦賽冠軍及泰國公開賽冠軍，年終排名來到生涯新高的世界第2；暌違3年再次訪台，李梓嘉不僅透過團隊規劃移地訓練，也安排時間與小球員互動。

VICTOR董事長陳庶元表示：「李梓嘉是羽球新生代重要的代表人物，他在場上的拚戰精神和進攻型打法都讓人印象深刻也深受球迷喜愛，充分表現VICTOR無所畏懼、迎接挑戰的品牌精神。」陳庶元也代表公司致贈羽毛球給民權國小校長宮文卿，共同推動羽球基層發展。

李梓嘉在VICTOR邀請下，21日於台北體育館與王子維同場競技，但這次兩人不拿正規的羽球拍，反倒拿起大型球拍對決，上演一場趣味的男單激戰，兩人分別搭檔民權國小小選手黃康予、王綨褘進行雙打表演賽；除了場上過招，李梓嘉也分享自身經驗給正在逐夢的小球員，「當你為自己設下一個目標後，不管中途遇到什麼困難，都一定要堅持並時刻謹記你的初衷。」王子維則建議，從小就要養成自律的習慣，才能朝自己的夢想邁進。

中華羽協理事長張國祚也親臨現場擔任表演賽擲幣嘉賓，代表中華羽協歡迎國際好手來台交流，張國祚說：「讓基層小朋友有機會與頂尖好手面對面，有更好的資源和動力也一直是中華羽協持續在推廣的方向。」

2023年羽球賽季將於下個月再度點燃戰火，談到新賽季的展望，李梓嘉透露以保持現有排名為目標，並持續朝更好的表現邁進，王子維則預計參加多項國際賽事，全力衝刺即將展開的巴黎奧運積分期。

李梓嘉首次拿起VICTOR專屬大球拍，體驗獨一無二的羽球樂趣。（VICTOR提供）