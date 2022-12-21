送虎迎兔，在跨越疫情之年後，第一件事就想送上誠摯挑選的新年禮物，給每一位惦記在心之人。今年麥立得洋酒祭出虎年曾在威士忌圈轟聲雷動的品牌：格蘭哥尼單一麥芽威士忌與天空之島蘇格蘭威士忌，作為新年送禮的最佳首選！每一滴酒液皆出自名門雪莉桶的格蘭哥尼與輕泥煤雪莉風格掛帥的天空之島，不同品牌、各三款核心年份，無論要送親朋好友、送另一半、送職場隊友，都能找到專屬於他們的新年命定酒。

久等的好禮，獻給久違的你 格蘭哥尼 12 年、21 年、30 年

歷經震盪的 2022，想在團聚溫暖的年末，對久違的熟悉面孔們隆重地致上心中之愛。格蘭哥尼就像是家中酒櫃上的大boss，當需要送一份醞釀已久的體面禮物，來展現自己沉穩不凡的好品味，格蘭哥尼都能為每個人完成一年的美好尾聲，給予收禮者最長情的告白。

格蘭哥尼 12 年，琥珀色的酒液，送給辛苦了一整年的自己，當預備回顧過去的 365 天時，緩緩為自己倒一杯哥尼 12 年，手工嚴選的訂製雪莉桶帶來天堂般的香甜滋味，感受到自己正走在最好的時光裡，成為最想成為的大人。

格蘭哥尼 21 年，送給工作場域上的老闆大人，充滿奢華氣息的 21 年，濃郁的雪莉酒香、蜂蜜與橡木桶氣味，溫潤、雋永，稍微沉澱便能感受到的厚實溫暖，是需要有一定的品味與鑒賞力才值得擁有，與老闆大人分享哥尼 21 年的獨特，是一種不需明說卻高明的讚譽，也悄悄地埋伏著來年加薪的期許。

格蘭哥尼 30 年，送給摯愛的父母，最高的年份，以最慢的時光獲得的「最好」，就屬家人最珍貴。有微醺雪莉酒奶油蛋糕香，高級的蘭姆酒與濃厚巧克力果乾氣息，適合正值三十而立的成人送上格蘭哥尼 30 年，象徵深情，也象徵一起走過的光陰，最慎重且貴重的禮物，僅限陪伴我們最久的人。

格蘭哥尼2023禮盒。（圖/ 格蘭哥尼提供）

格蘭哥尼2023禮盒。（圖/ 格蘭哥尼提供）

｜格蘭哥尼酒款售價資訊｜

格蘭哥尼 12 年單一麥芽蘇格蘭威士忌 建議售價：$1,400

格蘭哥尼 21 年單一麥芽蘇格蘭威士忌 建議售價：$5,500

格蘭哥尼 30 年單一麥芽蘇格蘭威士忌 建議售價：$37,800

※酒後不開車，安全有保障。飲酒過量，害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。