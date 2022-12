面對蓄勢待發的 2023,想飛出去的心早已攔不住,來自唯一傳承 19 世紀的島主皇家配方:天空之島蘇格蘭調和威士忌,送給最想一起飛行的夥伴,無論是真實地踏出國還是心靈上的放飛自我,都適合送上一瓶天空之島,象徵海風的自由,與輕泥煤雪莉風格的耐人尋味。

天空之島 18 年:送給生活中最親密的愛人。被譽為「易飲零死角」的 18 年,也是最受歡迎的款式,其中斯佩賽區輕柔的花果香與尾韻煙燻感,帶來成熟少女的可鹽可甜,如同長久相伴的戀人,天天在身邊都依然甜蜜又充滿樂趣,年假期間一起品飲天空之島 18 年、欣賞近期最受歡迎的影集 First Love,重新找回最初的熱愛。

天空之島 21 年:有著強烈的天空之島的島嶼性格,一縷煙燻貫穿口腔的至福享受,送給在我們最常一起享受好酒好食,但真心相待的「酒肉朋友」。什麼都想與你分享,新奇好玩都要你在,21 年是天空之島裡的安全款,就像每次團聚時對於品味把持的安全感,知道有你的局總不會錯。新的一年也要一路玩到掛,就用瀰漫天空之島的自由風情,一起探索新的樂趣。

天空之島 30 年:有著斯貝賽細緻甜美,如絲如蜜的裹覆舌上,同時釋放天空之島的老靈魂,來自海洋的煙燻感提醒著我們目標就在遠方。送給人生事業航道上一起打怪的工作夥伴,白日夢冒險王裡曾說「To see behind walls, to draw closer. To find each other and to feel.」,透過高年份的泥煤雪莉風格的 30 年,提醒彼此即便逆風飛行也要享受挑戰,共同打開未來一年的冒險之路。

※酒後不開車,安全有保障。飲酒過量,害人害己。未滿十八歲禁止飲酒。