二人此次指標昆蟲調查中，發現1種形態、色彩酷似地衣的螽斯，屬擬庫茲螽斯屬，台灣原本無紀錄，有可能是新紀錄種或新種，將進一步研究。（圖/ 中央社）

雪管處今天表示，攜手台師大研究團隊進行大雪山地區指標昆蟲相調查，發現9種台灣新物種，另篩選出18種指標昆蟲物種，為國內高山生態環境及生物多樣性研究留下重要紀錄。

雪霸國家公園管理處透過新聞稿指出，雪山西稜路線崎嶇漫長不易到達，為更加了解大雪山的昆蟲生態系，與台師大教授徐堉峰研究團隊合作進行「雪霸國家公園大雪山地區指標昆蟲相調查」，歷經2年研究執行，成果豐碩，讓區域內珍貴稀有物種留下紀錄，還能比較高山林道沿線人工林與天然林昆蟲組成差異。

雪管處指出，經研究團隊鑑定昆蟲物種共14目96科521種，囊括許多台灣特有種、特色高山種與生態特殊種類，其中也發現到9種台灣新物種，分別有梅山金花蟲屬1種、松葉蜂1種、捲蛾1種、巢蛾1種、姬蜂5種。

雪管處表示，梅山金花蟲屬原本被認為是中國大陸特有的類群，研究團隊收集到數隻樣本，是台灣新記錄屬，初步研判是新種；台灣僅有記錄1種的松葉蜂，經比對大雪山調查所得的種類形態與現存紀錄不同，推測可能是新種。

調查也發現1種形態、色彩酷似地衣的螽斯，屬於擬庫茲螽斯屬，台灣原本無記錄，有可能是新記錄種或新種。雪管處指出，有關昆蟲新種部分，研究團隊將進一步研究、鑑定，後續將另發表相關成果。

雪管處也提到，為更深入瞭解整體生態系狀態，目前篩選出18種昆蟲物種作為指標候選物種，包含鞘翅目9種、鱗翅目8種、膜翅目1種，指標候選物種對於環境生態具有指標性意義。

雪管處說，大雪山地區具有完整的天然生物物種及生物多樣性，此次研究計畫為國內自然生物資源留下寶貴紀錄與研究資料。（編輯：李錫璋）1111221