為迎接聖誕佳節與2023新年，台新銀行聯手人氣插畫家《黃阿瑪的後宮生活》推出全新超實用16款療癒貼圖，不論是暖心的聖誕與新年問候、生日祝賀，或日常的招呼用語，都能透過超可愛的台新獅馬特與黃阿瑪傳達。

台新銀行表示，這次更搶先與LINE聯袂推出「LINE Beacon Network」線下場域活動，民眾可在便利商店、捷運、熱門酒吧與人潮商圈據點，僅需開啟手機藍芽，即可於指定場域內收到台新最新LINE貼圖下載與台新LINE官方帳號專屬優惠訊息。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，為提升客戶的數位體驗，台新LINE官方帳號已陸續推出多項的個人化服務，客戶只要透過台新LINE官方帳號完成個人化服務申請，即可隨時掌握與使用信用卡服務、投資理財、貸款、保險、繳費等功能。

台新今年初再推出全新服務「數位ATM交易明細」及「數位優惠券皮夾」，客戶只需綁定台新LINE官方帳號，往後於台新ATM完成交易後，即可透過LINE收到交易明細及優惠券，民眾再也不需要列印紙本明細與優惠券，滿足行動時代消費者的需求，同時支持綠色生活，落實環保理念，即使非台新銀行客戶及外籍人士也能同享此項貼心功能。

黃天麟說明，從2022年12月20日至2023年1月19日止，成為台新LINE官方帳號好友，即可免費下載台新聯名黃阿瑪LINE貼圖。為歡慶全新貼圖上線，2023年1月31日前加入台新銀行LINE官方帳號且完成LINE個人化服務首次綁定，最高可獲得10點LINE POINTS回饋。

民眾只要於台新LINE官方帳號內傳送指定貼圖，即可獲取台新LINE好友專屬肯德基、必勝客優惠券（使用期間2022年12月20日至2023年3月31日），不必列印紙本優惠券，即能輕鬆兌換超值優惠。