寄存於故宮的「蘭千山館」文物中，最具代表性的褚遂良《黃絹本蘭亭卷》目前正在《寫盡繁華》特展中展出，然而該件展期只至本月25日便將換展，鑑於故宮已於寄存合約到期後通知所有權人領回，恐使得「蘭千山館」文物離開故宮，國政基金會教文體育組召集人陳學聖及「搶救蘭千山館文物，國寶留台灣」發起人李永萍、段心儀21日一起到故宮看展，也提醒國人把握機會親睹。

陳學聖表示看此展後更是感慨萬千，認為這些上千年歷史的重要文物，竟然會因為政府的一個不智的作為，有可能至此離開台灣，「這是故宮犯下的一個很嚴重的錯誤，讓全民失去看寶物的機會」也提醒民眾趕快一睹褚遂良《黃絹本蘭亭卷》與懷素《小草千字文》風采。「如果錯過這一次大概一生也很難再看到！」

陳學聖並直言：「如今的故宮院長好像皇帝，一個人說了算，央行的總裁還有理事會跟監事會來監督，現在故宮連個指導委員會都沒有」也希望盡快從制度上著手，恢復故宮的指導委員會，不能讓院長獨斷專行。曾任立委和文化局局長的李永萍感慨，曾在大修《文資法》期間與時任文建會副主委的吳密察挑燈夜戰，而今她不禁要問：「不論如何一個文化人不變的初衷是對文化的傳承與保存的執著，否則怎可自稱是文化人？」

李永萍指出，任何文化行政工作的使命應是把官僚體系不合理的地方，調整為更與時俱進、與國際接軌，「博物館專業或國際標準來說，寄存是最基本的」不應以行政或技術手段行文革之實，將已存在故宮多年的文物送走。她也希望台灣的專業館所，能為「蘭千山館」續留台灣伸出援手。

段心儀以懷素的《自敘帖》和《小草千字文》為例指出，懷素由前者的神采動蕩到䈗者已為晚年復歸平淡之作，可看出不同時期作品的內涵與表現各有不同，「所以博物館多元豐富是必要的」她也指出對現代的年輕人而言，小時候看文物和成年後不同階段看，心境和體悟也會不同，若如此重要的文物不復見，將是當代青年學子的損失。

段心儀也呼籲，故宮不只是中央的議題，對台北市而言也帶來很大的效益並牽動市民的日常，建議作為台北市的大家長或市民，也應為故宮文物的去留發聲。