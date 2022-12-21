大陸央視新聞用戶端報導，中共中央總書記、國家主席習近平12月21日在釣魚台國賓館會見應中國共產黨邀請訪華的俄國統一俄羅斯黨主席梅德韋傑夫。習近平表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。梅德韋傑夫指出，烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。

習近平請梅德韋傑夫轉達問候普丁總統，指出中共二十大明確了全面建成社會主義現代化強國、以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的中心任務。有充足底氣、充分信心走好中國式現代化之路，也為世界和平與繁榮提供更多機遇。中國共產黨和統一俄羅斯黨長期開展機制化交往，成為鞏固中俄政治互信、推進兩國互利合作、展現兩國戰略協作的獨特管道和平台，為新時代中俄關係行穩致遠提供了有力支撐。當前，中俄執政黨交往邁入「第三個10年」。希望兩黨繼續圍繞治國理政經驗、促進發展戰略對接、推動政黨國際多邊合作等深入交流，就執政黨建設互學互鑒，為深化中俄全面戰略協作貢獻智慧和力量。

習近平指出，過去10年，中俄關係經受住國際風雲變幻的考驗，始終健康穩定高水準發展。中俄發展新時代全面戰略協作夥伴關係，是雙方基於各自國情作出的長遠戰略選擇。中方願同俄方一道，把新時代中俄關係不斷推向前進，共同推動全球治理朝著更加公正合理的方向發展。

習近平表示，在烏克蘭危機問題上，中方一貫按照事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，秉持客觀公正立場，積極勸和促談。希望有關各方保持理性克制，開展全面對話，通過政治方式解決安全領域共同關切。

梅德韋傑夫首先轉交普丁總統致習近平主席的親署信，轉達普丁對習近平的問候。梅德韋傑夫祝賀習近平再次當選中共中央總書記，祝賀中共二十大取得一系列重大成果，表示中國共產黨領導中國取得更大發展，不僅造福14億中國人民，對整個世界也意義重大，相信中共二十大作出的決策部署將得到有效落實。統一俄羅斯黨與中國共產黨的合作是俄中兩國關係的重要組成部分。近年來兩黨關係保持高水準發展，雙方開展了廣泛交流合作。統一俄羅斯黨願同中國共產黨加強治國理政經驗交流，落實好兩國元首達成的重要共識，積極推進兩國經貿、能源、農業等領域合作，共同抵制外部施加的各種壓力和不公正措施，推動俄中全面戰略協作夥伴關係實現更大發展。烏克蘭危機事出有因，十分複雜，俄羅斯願意通過和談解決面臨的問題。

另外，雙方還就共同關心的其它國際地區問題交換意見。