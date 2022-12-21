台66線上有遊覽車疑似錯過出口匝道，竟在快速道路上上演「倒退嚕」，嚇得後方來車減速閃避通過。

今(21)日上7時許午台66線快速道路平鎮交流道，發生一起遊覽車離譜違規事件，該輛遊覽車疑似錯過出口匝道，竟索性停在外線車道後，疑似看後方無車輛，便開始「倒退嚕」30秒，由於該時段是交通尖峰時段，當遊覽車開始倒退時，後方駛來數輛汽車，也小心閃避超越；對此警方表示該行為已違反道路交通管理處罰條例，可罰新台幣3千元以上6千元以下罰鍰。

從影片中可見，該遊覽車疑似錯過出口匝道，停在快速道路路旁後，駕駛疑似看後方沒來車開始倒「退數嚕」30秒，由於該遊覽車行跨外側車道與路肩分隔線，導致後方駛來的汽車發現後，減速並橫跨外側車道與內側車道分隔線超越，整個過程險象環生，最後，該遊覽車駕駛也似乎發現後方來車便多，又停止在快速道路路旁。

該遊覽車離譜的行徑也遭監視器畫面全拍下，由於監視器畫面無法拍清楚遊覽車車牌號碼及交通公司名稱，目前警方仍積極追查違規駕駛，警方也表示歡迎後方其他用路人，若有行車紀錄器拍到相關影片，可提供給警方依法舉發。

遊覽車誇張行徑在網路上曝光後，網友紛紛大罵「職業牌可以去燒掉了」、「真的在玩別人的命」、「這種人還能讓他繼續開車下去嗎」、「這樣在倒車很有可能造成連環大事故」、「超扯」、「這司機應該永遠吊銷駕駛執照，他不適合開車」、「跟我說這是職業的？」、「這不嚴懲說不過去」。