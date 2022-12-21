桃園市邱姓男子在2000年7月疑似被性工作者嘲笑「太短」，涉嫌起殺意連捅潘姓女子3刀後逃逸，當年警方在現場發現1根菸蒂，近日刑事局比對DNA資料，掌握凶嫌身分，邱男原以為躲了22年已經平安，沒想到難逃法網，警方詢後依殺人罪嫌送辦。

據了解，邱男2000年7月16日在桃園區民權路尋找流鶯，完事後卻被嘲笑「太短」，邱男因此不滿，持刀連捅3刀後逃逸，警方獲報處理，但苦無其他跡證，所幸在現場有找到1根菸蒂，但還是無法破案。

但邱男日前因毒品案被逮，DNA因此被刑事局存檔，刑事局日前比對資料時，意外發現邱男就是菸蒂的主人。當時桃園警方到邱男家中逮人時，邱男父親還痛斥員警，不相信兒子怎麼可能做這種事情。

邱男以為躲了22年，應該不至於被警察逮到，警詢時還不肯承認殺人，但警方帶邱男到他刺死潘女的巷弄時，邱男萌生悔意，坦承動手殺人，但辯稱雙方拉扯發生意外，警方上周依殺人罪嫌送辦，桃園地檢署認有涉犯重罪，有逃亡之虞聲押獲准。