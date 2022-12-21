元大期貨(6023)今(21)日舉行2022年Q3法人說明會，總經理許國村表示，近年期貨市場發展有兩大趨勢，分別為國內夜盤交易熱絡、微小型商品年輕交易人風潮興起。元大期前3季EPS 2.84元，國內期權市佔率、客保金存量、獲利能力等指標均穩居業界領先地位。

許國村總經理表示，近年期貨市場發展有兩大趨勢，第一是國內夜盤交易熱絡，截至11月夜盤月均交易量達2,019萬口，單月夜盤佔日盤交易量達58.68%，創下歷年新高。第二是微小型商品年輕交易人風潮興起，國內小型電子期貨今年前10月交易量較去年同期成長177.85%；國外微小型合約商品今年前10月美盤微小型合約商品交易量佔比高達63%，改變過去國外商品以中大型為主的交易型態。

元大期為首家期貨商獲惠譽信用評等國內長期評等「AA-(twn)」，及國內短期信用評等「F1+(twn)」，展望「穩定」，也入選金管會2021年公平待客評核期貨商排名前25%之唯一期貨業者，自2015年至2022年連續8年獲公司治理評鑑前5%之唯一上櫃期貨商，連續5年獲天下企業永續企業公民獎殊榮。

元大期積極強化各項經營管理面向，建立健全風險控管機制，同步強化資訊監理，槓桿交易CFD(差價契約)業務獲利逐步增長，持續成為公司新獲利引擎；數位策略以建立數位通路獲客模式，發展元大交易生態圈提升客戶黏著度；財務體質強韌穩定，ANC比率為業界前段班。在ESG推動上，元大期今年成為業界首家導入全據點使用綠電的期貨商。