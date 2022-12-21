北京日報用戶端報導，中方外交部發言人毛寧12月21日主持例行記者會。有記者提問，美國國務院表示，願意同中方分享疫苗來應對疫情，毛寧表示，中方願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，推動構建人類衛生健康共同體。

毛寧指出，新冠肺炎疫情發生近三年來，中方政府堅持人民至上、生命至上，從自身國情出發，制定符合最廣大人民利益的防疫政策，最大程度保護了人民生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對經濟社會發展的影響，實現了以最小代價實現最好效果的目標。

毛寧稱，根據疫情出現的新變化，中方正不斷優化防控措施，確保更好地統籌疫情防控和經濟社會發展。目前疫苗加強針的接種工作正在有序推進，藥品和檢測試劑總體可以滿足需求，相信在大陸人民齊心協力、團結應對之下，一定能迎來經濟社會平穩有序發展的新階段。

毛寧強調，中方也願繼續同國際社會團結合作，共同應對疫情挑戰，更好地保護人民生命健康，推動世界經濟恢復健康增長，推動構建人類衛生健康共同體。