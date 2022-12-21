民進黨今中執會，中常委陳茂松二度落淚，指控民進黨立委王美惠服務處助理等人在嘉義市長選舉期間，幫對手拉票；王美惠發聲明表示，自己問心無愧，中常委提出沈重指控，令人人心寒，不知政治黑暗到這種地步。

王美惠提出三點聲明，她説，第一，自2020年當選立委後，理事長是在王美惠服務處擔任無給職的義工，是義務來幫忙，理事長並沒有領王美惠團隊任何的薪資或是補貼，這點歡迎大家去查證。至於第二、她說，對於理事長個人的行為，王美惠無法約束，也完全不知情，而且據她所知，理事長個人和李俊俋副秘書長，過去雙方有些過節，而且也有訴訟。

王美惠說，最後是競選期間適逢立院會議，她白天立院開會，趁著立院空檔在清晨、晚上，台北趕回嘉義，一天跑4到5場的輔選行程，認為這次選舉她盡心盡力，輔選更是問心無愧，民進黨已經慘敗成這樣，如果黨的中常委，還要對她提出這麼沈重的指控，實在是另人心寒，不知政治黑暗到如此地步。