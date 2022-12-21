為釐清土地權屬，並促進利用，台中市地政局21日表示，20日辦理今年度第1批地籍清理未能釐清權屬土地，代為標售開標作業。此次標售土地共計14標，共標出4標，標脫率29％，標售總金額逾3,660萬元。

這次最高標價，位於大肚區福安段479地號土地，共吸引10組民眾投標，決標金額2,538萬元，各筆土地決標金額，揭示在台中市中山地政大樓一樓及地政局網站。

台中市地政局長吳存金提醒，為解決台灣光復初期遺留的地籍登記不完整，及現行法令規定不符等問題，依照規定，土地超過期限，仍未依地籍清理條例等相關法規，辦理權屬釐清者，將由台中市政府標售，民眾如有被歸類為地籍清理類型土地，應盡速向土地所在地直轄市或縣（市）政府民政機關申報，或向地政事務所申請登記，以維護自身權益。

地政局表示，主張優先購買已標售土地者，申請購買的價格，應與最高標價一致，並應於決標後10日（12月20日起至12月30日止），檢附申請書、與保證金金額相同的票據及證明文件申請。