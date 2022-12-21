吳念軒、邱以太意外男男吻。（衛視中文台提供）

衛視、中視《仙女姐姐來我家》下周一即將迎來最終大結局，劇中王家4姊弟各自感情也將撥雲見日，除了滿滿的粉紅泡泡，還將有驚喜橋段，吳念軒和飾演土地公的邱以太上演「男男吻戲」，意外開啟「土地公」不思議外掛超能力！

吳念軒、邱以太意外男男吻，夏朧看傻眼。（衛視中文台提供）

吳念軒和飾演土地公的邱以太的「男男吻戲」，導演一如往常用「香蕉」帶入搞笑元素，正當吳念軒對著夏朧深情告白之際，不小心踩到香蕉皮，意外滑倒跟一旁的土地公（邱以太飾）來個嘴對嘴正面大親吻，兩人不只拍了5、6次，其中一次因為動作太激烈，嘴還沒親到兩人直挺的鼻樑卻先互撞，吳念軒鼻樑當場紅了起來，但他不改愛開玩笑個性，還先問邱以太鼻子是真的嗎？被問到男男親的感覺如何，吳念軒繼續搞笑地說：「平常就在親了，沒感覺了啦！」接著還跟邱以太一起示範如何不碰到嘴唇，嘴對嘴吃香蕉，讓一旁的夏朧笑說：「我就知道琥珀對采竹沒有很大的興趣！」讓所有人笑翻。

即將迎來最終完結篇，演員們都紛紛表示不捨，飾演王家爸媽的尹昭德和李之勤更不約而同都用「玩得開心」來形容這次演出，尹昭德笑說曾有一次明明腳本上只有3個三角形，卻能即興演出半頁的篇幅；李之勤最難忘有一次隔天要和尹昭德完成16.5頁腳本的戲份，但默契絕佳的兩人前一晚一起認真預習，隔天拍攝順利完成！

《仙女姐姐》即將迎來大結局。（衛視中文台提供）

吳念軒感性地說：「很久沒有在一部戲裡可以讓自己這麼做自己，非常開心。戲會散，人也會走，但回憶會留下來」；首次挑大樑的女主角夏朧更是哽咽感謝：「能夠演出采竹這個角色，和這麼棒的團隊合作，是很幸運的事情，豐富了我的人生。」韓瑜也不忘大讚「仙」劇男演員們顏值都很高，尤其是吳念軒和飾演土地公的邱以太！