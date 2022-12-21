中市賴男與女友交往同居11年，一起經營建材行，分手時協議資產平分、賴再給285萬多元。事後，賴後悔，2019年9月起陸續以Line傳送「不是兩敗俱傷，是玉石俱焚」，「不是我不給她機會，是她自找死路」、「很多要錢不要臉，不知死活的女人」等語恐嚇女方。賴男坦承犯行，法院依恐嚇罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。
67歲賴男自2008年間與劉女交往，並在大雅區同居一起經營金屬建材行，兩人感情生變在2019年間分手，劉女退出經營，雙方簽下協議書約定建材行資產各分一半，賴並付285萬餘元。
事後，賴男反悔自2019年9月至20217月間以通訊軟體Line傳「不是兩敗俱傷，是玉石俱焚」，「一個人的忍耐度是有限的，失控會…」，「鳥為食亡，人為財死」，「有很多錢，沒命了」，「不是我不給她機會，是她自找死路」，「要幸福感，還是同歸，玉石俱焚」等訊息，給劉女的女兒，恐嚇女方。
賴男在今年2月間還開小貨車載友人到劉女的女兒住處附近，該友人並向劉女親友恫稱「如果劉女發生意外，女兒財產就會多出來，若劉女不出面處理，要拿她的照片去貼」等語。
劉女提出Line對話截圖等證據，委託律師提告。賴男到案坦承犯行，但未與被害人和解，法官依恐嚇罪判徒刑3月，得易科罰金。
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