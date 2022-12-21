因應中央公告調整日本食品輸入管制措施，開放日本福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，桃園市衛生局從2月起抽驗801件來自各通路的進口、國產的食品，檢測是否有輻射核種（碘-131、銫-134、銫-137）殘留，檢驗結果全數合格，已公布於衛生局網站官網及桃食安心資訊平台。

衛生局表示，為替市民把關食安，市府自2月起針對轄內食品製造業、餐飲業、超市賣場、進 口食品專賣店、藥妝店、校園團膳及網路平台等通路抽驗進口及國產食品，今年提高檢驗量能並擴大稽查，抽驗範圍除了配合中央食品專案，更加強採檢市售日本食品共400件，並同步監測國產及其他國別進口的各類民生食品等401件， 總共抽驗801件食品檢驗輻射殘留，結果均符合我國標準。

衛生局說，不僅如此，在查核日本食品標示1萬394件食品中，發現有4件網路販售的日本食品並未標示產地都道府縣，皆已移至所轄衛生局續辦。 呼籲食品業者，日本輸入的包裝及散裝食品應切實標示原產地，並符合消費者保護法第24條第2項規定，以中文揭露都、 道、府、縣資訊，如違反將依同法第56條通知限期改正，逾期不改正者可處新台幣2萬以上20萬以下罰鍰。

衛生局提醒民眾，購買食品前應認清食品中文標示，勿購買來路不明的商品，市府將持續加強查驗市售日本及其他國別食品，以維護消費者權益。如有因消費問題或任何爭議，可撥打消費者服務專線，向衛生局或消費者服務中心申訴。