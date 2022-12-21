新北市副祕書長朱惕之升任副市長、邱敬斌升任秘書長。（本報資料照）

新北市政府21日公布最新小內閣名單，現任祕書長林祐賢屆齡退休，副市長陳純敬另有規劃，由現任市府副祕書長朱惕之升任副市長、邱敬斌升任秘書長。一級機關首長工務局、地政局長由工程界鐵娘子稱號的副局長祝惠美，及副局長汪禮國內部升任，財政局局長由審計部參事陳榮貴接任、原住民族行政局局長則由年僅32歲的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜接任，其餘兩位副市長以及其他首長均續任。

新北市政府表示，侯友宜市長以內升為主、外補為輔，穩健踏實為原則，激勵新任市府團隊以更高昂的士氣，穩健、年輕活力的步伐，持續推動市政前進， 為新北市民打拚2030新願景。

除府層首長皆晉用五年級生青壯世代外，新加入市府團隊的兩位首長包括53年次的審計部參事陳榮貴以及79年次的泰雅族新聞主播Siku Yaway林瑋茜也都為市府團隊注入新活力。

年僅32歲的Siku Yaway林瑋茜畢業於台北醫學大學醫務管理系，泰雅族人，曾任原住民族電視台主播、記者， 現任華視新聞雜誌主持人。 身為都市原住民第二代，從求學到媒體職涯過程，長期關心原住民議題，透過採訪工作深刻了解原住民族的需求與處境，侯友宜市長期許Siku Yaway為原住民政策注入更多的新世代活力 。現任原住民族行政局局長羅美菁則是在完成階段性任務後，因另有生涯規劃不續留任。

58歲的新任財政局長陳榮貴，銘傳大學金融財務研究所碩士，一路從基層做起，曾任交通部會計處科員、專員、科長、行政院主計總處簡任視察、金管會主計室主任、 經濟部會計處副處長 、審計部參事，從地方到中央，歷練豐富完整，侯友宜市長希望借重其財務金融專業，延續新北穩定的財政紀律、撙節開支，一展長才。

新任工務局長祝惠美，是首位女性工務局長，台灣科技大學工程技術研究所畢業。來自基層，曾在台北市捷運局服務多年，後轉任新北市工務局主任祕書、養工處長、新工處長、副局長迄今，除了學經歷完備之外，也展現了侯友宜拔擢人才無分性別且重視女力的原則。祝惠美未來除了將延續工務局既定政策之外，也將不斷創新，使公共建設的成果讓市民更有感。

至於60年次的新任地政局長汪禮國，學經歷完整，台灣大學地理環境資源學系、中興大學都市計畫研究所碩士、台北大學不動產與城鄉環境學系博士，同樣從基層做起，歷任台北市政府都市發展局都市規劃科、建築管理科科長，內政部營建署署長辦公室主任、新北市政府城鄉局總工程司、副局長，地政局副局長兼新北住都中心執行長，汪禮國將發揮其專長，持續推動包括塭仔圳在內的大型都市計畫，打造新北市國門之都的城市願景。

現任地政局長康秋桂則因退休規劃，亦不續任。