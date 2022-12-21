台灣虎航(6757)申請股票上市一事，因配合長期經營發展目標，今天調整改以申請創新板股票上市，為今年度第4家國內台灣創新板申請股票上市公司。
台灣虎航為華航(2610)子公司，去年12月28日送件申請股票上市，經過接近1年時間，今天改送創新板上市。該公司實收資本額40億元，去年受疫情衝擊，稅前純損28.21億元，每股稅後虧損7.19元。
此外，證交所上市審議委員會會議今天也通過雲豹能源(6869)申請股票創新板上市，該公司主要業務為再生能源服務開發、投資設置、維運管理等一站式整合服務。
台灣虎航(6757)申請股票上市一事，因配合長期經營發展目標，今天調整改以申請創新板股票上市，為今年度第4家國內台灣創新板申請股票上市公司。
台灣虎航為華航(2610)子公司，去年12月28日送件申請股票上市，經過接近1年時間，今天改送創新板上市。該公司實收資本額40億元，去年受疫情衝擊，稅前純損28.21億元，每股稅後虧損7.19元。
此外，證交所上市審議委員會會議今天也通過雲豹能源(6869)申請股票創新板上市，該公司主要業務為再生能源服務開發、投資設置、維運管理等一站式整合服務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。