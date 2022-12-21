台灣虎航(6757)申請股票上市一事，因配合長期經營發展目標，今天調整改以申請創新板股票上市，為今年度第4家國內台灣創新板申請股票上市公司。

台灣虎航為華航(2610)子公司，去年12月28日送件申請股票上市，經過接近1年時間，今天改送創新板上市。該公司實收資本額40億元，去年受疫情衝擊，稅前純損28.21億元，每股稅後虧損7.19元。

此外，證交所上市審議委員會會議今天也通過雲豹能源(6869)申請股票創新板上市，該公司主要業務為再生能源服務開發、投資設置、維運管理等一站式整合服務。

華安送件申請股票上市
《興櫃股》華安醫學申請上市
台灣虎航 決申請創新板上市
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