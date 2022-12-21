飯店業者國賓(2704)今（21）日召開法說，公司表示，台北國賓餐飲遷移至富邦遼寧大樓後，迄今營運表現符合預期，訂位已滿至明年1月。高雄國賓營業至明年1月底後，將比照台北國賓申請危老改建，預期若順利通過，將可比照取得最高4成容積獎勵。

展望後市，國賓設定3大方向，除了台北及高雄國賓陸續啟動危老改建計畫外，將建立跨世代傳承的餐飲服務及空間與差異化的餐飲領導地位，並培育中、新生代，建構餐飲優質廚藝團隊及貼心個人化服務，以因應餐飲日益競爭環境。

受惠疫情趨穩及內需消費回籠，在本業虧損收斂及業外股利收入挹注下，國賓2022年第三季歸屬母公司稅後淨利0.82億元、每股盈餘0.23元，雙創近2年高點。累計前三季歸屬母公司稅後淨利0.87億元、每股盈餘0.24元，較去年同期轉盈、為近3年同期高點。

國賓為提升資產使用價值，近年積極活化旗下資產，其中台北國賓今年10月中正式啟動危老改建，高雄國賓亦將比照申請危老改建，將營業至明年1月31日。新竹國賓則在4月將土地建物出售給全球人壽，並售後回租20年繼續經營。

國賓餐飲事業群總經理李元琦表示，台北國賓部分餐飲業務遷移至富邦遼寧大樓，於10月15日重新開幕，總營業面積約近1000坪，約本館規模的3分之1。迄今營運狀況符合當初設定預期，其中A Cut牛排館訂位滿到1、2個月後，中餐廳宴會廳亦已滿到明年1月。

國賓發言人暨首席顧問林興國說明，台北國賓規畫改建為1棟分為前後棟的豪宅及1棟飯店，其中1樓大廳及4樓裙樓可互通。住宅規畫共72戶，分為95、105、125坪，飯店則預計設有116間客房，餐飲營運面積與原先的3000坪規模大致相當。

國賓先前揭露，規畫耗時6年將台北國賓改建為2棟地上23層、地下6層的鋼骨建築，其中一棟預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開幕、委託日本皇宮酒店（Palace Hotel）經營管理，並設有6間餐廳、1間烘焙坊及泳池等設施，豪宅則提供酒店式管理。

至於預計明年1月底熄燈謝幕的高雄國賓，林興國表示，據點土地屬於第五種商業區，基準容積率為840％，會比照台北國賓申請危老改建，若順利通過應能比照取得最高40％容積獎勵，未來將重新打造為飯店及飯店式服務豪宅。