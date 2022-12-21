欣中天然氣股份有限公司攜手大台中數位有線電視合作天然氣光纖同時到府，並與和家行興業、虎牌工業推出欣中天然氣自有品牌瓦斯器具，為台中市民打造專屬的天然氣熱水器及台爐、排油煙機商品，還打出給合瓦斯裝錶整合式安裝的服務，一次到位。

欣中瓦斯在台中地區經營50年，為多角化經營，日前與「大台中數位有線電視」天然氣光纖同時到府，以及與「和家行興業」、「虎牌工業」共同推出欣中天然氣自有品牌瓦斯器具計畫。

其中欣中瓦斯選擇大台中數位有線電視合作，雙方將原本天然氣管線內的光纖佈放外，更增加包括「光纖網路」與「天然氣安全監理」應用開發與測試、住宅建物光纖網路天然氣管線「合併引進」，以及推出專屬欣中公司用戶的光纖上網服務，藉由雙方的合作，讓市民朋友享受更優質、便利又安全的生活。

且欣中瓦斯與「和家行興業」、「虎牌工業」共同推出自有品牌瓦斯器具計畫，整合各家瓦斯器具優點，為台中市民打造專屬的天然氣熱水器及台爐、排油煙機商品，機體部分按照經濟部能源局、商檢局之嚴格規範製作。

在外觀上，更以繁榮的地下城市為發想，結合台中市的重要地標「台中國家歌劇院」與「欣中天然氣燈」畫出了一幅台中市的絕美天際線，打造出一系列專屬機型，並結合瓦斯裝錶整合式安裝的服務，天然氣與熱水器、爐具一次到位，再提供五年保固，讓市民能夠享有更便利、更安全、更省時的服務體驗。