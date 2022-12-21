苗栗縣政府2018年起陸續出版了《遇見青年》、《洄・苗》、《苗栗・釀》等3本青年專刊，今年延續出版《苗栗籽》專書，書中探訪20組青年在各領域或創業、或繼承家業打拚的故事，21日舉辦新書發表會，縣長徐耀昌勉勵青年在各領域發揚光大，讓苗栗的未來更好。

今天記者會上特別邀請專刊內收錄的青年主角出席，並由入圍第33屆金曲獎最佳客語歌手獎的龔德以演唱客語歌Best of You，鼓勵青年用心感受、享受生活。場邊提供同樣是回鄉創業的「Bonbons法式甜食工作室」甜點，及老字號新傳承的「台蠶生技」所研發的GABA桑葉茶，展現苗青的創意和成果。

苗栗縣長徐耀昌表示，為了打造友善青年創業環境，這些年陸續成立苗栗青年創業指揮部、海洋青年創業基地、中山168、盛興365、銅鑼窯、淺山綠等6個青創基地，在這本書裡以圖文並茂的方式，介紹各個基地和青年的故事，深具啟發，期許苗栗青年在各個領域青出於藍勝於藍，引領苗栗的發展，創造更好的未來。

勞青處長彭德俊表示，苗栗縣勞工及青年發展處繼107年《遇見青年》、108年《洄・苗》、110年《苗栗・釀》專刊出版，今年以《苗栗籽》為名出版新書，以種子象徵青年，在苗栗這塊土地上成長。

本次推出的專刊共計收錄20篇苗栗在地青年築夢及返鄉創業的心路歷程，共分成四大篇章，以「育苗」代表青創基地孵育及陪伴的青年、「扎根」象徵以苗栗為基地再起飛的青年、「發芽」闡述在工作崗位堅持不懈的青年，以及傳承家族產業的青年逐漸「茁壯」，用青年的話闡述自己的故事，感染、引領更多青年回鄉或到苗栗發展。