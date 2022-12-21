海龍離岸風電計畫與世紀離岸風電設備股份有限公司簽訂水下基礎合約，將製造並供應海龍風場三腳套管式水下基礎構件，完成後將是台灣最大的離岸風場水下基礎。雙方21日舉辦製造合約啟動儀式，預計本月底前下訂鋼板並在明年4月到料後開始生產，力拼2025年併網發電。

海龍計畫由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，總獲配容量達1044MW。包含 2A(300MW)、2B(232MW)及3號(512MW)風場，場址位於彰化外海，水深介於35公尺至55公尺間。世紀風電將按照當地海床環境替海龍風場量身打造可承載14MW風機的大型水下基礎，高度約94公尺、單座重達 2000 噸，相當於一千台汽車重量的總和。

海龍風場總監岳慕駒(Felipe Montero)表示，基於風場地質條件以及我們所選用的風機型式，海龍風場的水下基礎尺寸將是離岸風電史上排名數一數二的，對於供應商而言將是一大挑戰,但世紀風電具備生產台灣離岸風場水下基礎的具體實績並取得顯著進展，相信雙方合作將會圓滿順利。今日的啟動儀式不僅是海龍計畫實踐國產化目標的重要里程碑，也象徵專案依照規劃持續推進。