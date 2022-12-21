櫃買中心表示，悠遊卡公司（6035）在今（21）日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，悠遊卡公司成立於2000年3月間，董事長為陳亭如，主要經營業務是電子支付業，送件時資本額為7億元，產業別是金融保險業。
悠遊卡公司2021年業績，營收16億2,584萬元，稅前盈餘5,114萬元，每股純益0.58元。今年上半年營收7億4,491萬元，稅前盈餘943萬元，稅後純益993萬元，每股純益0.14元。
櫃買中心表示，悠遊卡公司（6035）在今（21）日送件申請登錄興櫃一般板股票。
根據櫃買中心資料顯示，悠遊卡公司成立於2000年3月間，董事長為陳亭如，主要經營業務是電子支付業，送件時資本額為7億元，產業別是金融保險業。
悠遊卡公司2021年業績，營收16億2,584萬元，稅前盈餘5,114萬元，每股純益0.58元。今年上半年營收7億4,491萬元，稅前盈餘943萬元，稅後純益993萬元，每股純益0.14元。
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