櫃買中心表示，悠遊卡公司（6035）在今（21）日送件申請登錄興櫃一般板股票。

根據櫃買中心資料顯示，悠遊卡公司成立於2000年3月間，董事長為陳亭如，主要經營業務是電子支付業，送件時資本額為7億元，產業別是金融保險業。

悠遊卡公司2021年業績，營收16億2,584萬元，稅前盈餘5,114萬元，每股純益0.58元。今年上半年營收7億4,491萬元，稅前盈餘943萬元，稅後純益993萬元，每股純益0.14元。