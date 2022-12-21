台新金控積極推動淨零永續，近年來積極回應氣候變遷議題，持續參與多項國際永續倡議，繼獲台灣淨零行動聯盟頒發「淨零綠級標章」、並五度蟬聯道瓊永續指數（DJSI）世界及新興市場指數後，再經淨零永續人才聯盟成員的工商協進會推薦，成為首批企業案例之一，全方位淨零減碳作為備受各界肯定。

淨零永續人才聯盟是由工業技術研究院與各大產業公會籌組，並成立淨零永續學校，透過一站式減碳培訓服務，協助台灣企業培育「綠領」人才。工研院偕同淨零永續人才聯盟於14日舉辦「擘畫2023─淨零永續關鍵人才論壇」，在論壇開場影片中，台新金控總經理林維俊呼籲秉持「From Zero to Hero」的精神，每個人都從日常生活中做起，結合起來就是可以改變氣候危機的影響力。

台新金控首席經濟學家兼企業永續辦公室負責人李鎮宇從經濟學視角指出，決定公司往淨零方向的速度，都是取決於終端消費者的態度，強調每位消費者皆可在淨零過程中扮演英雄的角色。於工研院淨零永續學校的減碳企業案例專題中，主動對外界分享金融服務與企業端（B2B）和客戶端（B2C）之間的淨零永續策略。

法人金融方面，台新銀行除承諾不新增採煤礦場融資、不新增燃煤電廠專案融資外，也針對煤產業、非典石化油氣產業訂定脫碳路徑及汰除年限。創金融業之先，推出建築能效標示優惠貸款，並透過「綠色金融服務平台」串連並整合銀行內外多項線上系統，以便捷安全方式協助中小企業綠色數位轉型。在責任投資方面，台新金控設定逐年減碳目標，期望逐步達成零碳排的淨零投資。

個人金融方面，台新銀行致力發展數位金融，協助偏鄉民眾就近使用金融服務，落實普惠金融，並進一步結合策略夥伴在食衣住行各面向提供更多綠色生活的選項，其中與電動機車業者Gogoro共同推廣永續移動低碳生活備受矚目，藉由提供點數回饋優惠活動，以具體行動支持環境永續，積極推動淨零碳排及綠色移動。

台新金控強調，台新30周年提出「認真永續 綠色生活」的主軸，聚焦氣候行動、金融共榮、永續賦能等三個關鍵議題，積極展開相關策略規劃。除持續響應氣候相關財務揭露倡議（TCFD），以務實方式評估氣候風險與機會，亦積極落實科學基礎目標倡議（SBTi）目標審核通過後的各項減碳與議和計畫，並規劃增加異業合作及客戶議合管道，落實普惠金融及建立永續金融生態系。未來將持續推動永續人才培育與跨部門溝通，善盡金融業協助引導企業永續發展的責任，成為大家的智慧好夥伴。