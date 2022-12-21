次世代雙價疫苗開打多時，但目前僅有莫德納一款可選擇，永齡基金會創辦人呼籲給BNT雙價疫苗一個機會，遭衛福部長薛瑞元嗆是「BNT推銷員」。永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文加碼狠酸，引用《三國演義》中諸葛亮罵王朗的話說：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」。資深媒體人黃創夏指出，同名經典陸劇裡，飾演諸葛亮的演員唐國強還加了一句，怕被告不能寫出來，網友幫他補充：「我從未見過如此厚顏無恥之人！」

薛瑞元除了嗆「BNT推銷員」，更以自己打4劑高端來諷刺，「可不可以請高端重啟生產線，讓我打第5劑？」如此一連串脫序談話，也讓民眾黨發言人楊寶楨今(21日)在臉書發文質疑，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員，狠酸薛瑞元「好了啦，高端推銷員」。

不知是否回應薛瑞元這番談話，永齡基金會創辦人今(21日)在臉書發文寫道：「遺憾：廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿。建議：望執政者體民所苦，廣納建言！」

媒體人黃揚明驚呼：「朽木、禽獸是很重的詞彙。請大家繼續看下去」，並指出這段話出自《三國演義》第93回「姜伯約歸降孔明／武鄉侯罵死王朗」。

黃創夏則發文提到：「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿，出自《三國演義》裡的孔明駡王朗橋段⋯⋯唐國強演出時，又自己加一句結語，成為大陸的網路名言⋯⋯（此句不能寫出來，可能被告！）」但有網友幫他補充了：「『我從未見過有如此厚顏無恥之人！』是這句嗎？」