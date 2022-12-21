國立台東專科園藝暨景觀科學生21日以農夫市集形式展現年度學習成果，學生詹仁宏（右）、林宗佑（左）花了近半年與小組成員共同美化食農教育園區。（蔡旻妤攝）

國立台東專科園藝暨景觀科學生21日以農夫市集形式展現年度學習成果，學生電繪的明信片也成為成果展視覺海報。（蔡旻妤攝）

國立台東專科園藝暨景觀科學生21日以農夫市集形式展現年度學習成果，學生共同美化食農教育園區。（蔡旻妤攝）

國立台東專科園藝暨景觀科學生21日以農夫市集形式展現年度學習成果。（蔡旻妤攝）

國立台東專科園藝暨景觀科學生21日以農夫市集形式展現年度學習成果，公費生胡玉金說，老師教學用心讓她獲益良多。（蔡旻妤攝）

國立台東專科園藝暨景觀科學生今天以農夫市集展現年度學習成果，多肉植物、水苔球DIY、販售農產品，各式攤位吸引逾百位師生及社區民眾造訪，民眾開心體驗園藝手作；學生發揮所學，以園藝造景美化荒廢多時的食農教育園區；另與畜產保健科跨科合作推出九層塔香腸相當熱銷，一開攤就售罄。

學生詹仁宏表示，小組成員以木作、踏石、紅磚及童趣的稻草人美化食農園區，從討論、設計、採買、動工到成品，花了近半年。學生林宗佑說，紅磚是較好取得的磚材，價格相對便宜，用砌磚工法增加多樣性，內部栽種香草及藥用植物，不僅能提供教學，也能食用，一旁設置解說牌，掃描QR CODE可連結園藝科，讓大家更認識園藝科的課程及生活。

公費生胡玉金在花蓮富里種稻米，「務農的人只懂得種，卻不懂得如何行銷」，她說，在老師帶領下逐步學習電腦設計、包裝並建立品牌，了解更多行銷管道，不僅學習造園，也增進農業知識，今天更透過市集讓過路民眾認識自家產品。

指導老師劉芳吟說，學校參與USR計畫邁入第3年，改變傳統思維「洛神只能做蜜餞、果醬」，不斷推出相關加工產品，包含洛神果凍花、麵條、冰淇淋、月餅及洛神永生花圈裝飾、植物籃、籐器等，希望讓民眾了解洛神多元用途，除了吃也可以做手工藝。日前也帶領學生到全縣7個文化健康站教長輩葉拓，用植物汁液直接暈染在棉布上，提升洛神價值。

園藝暨景觀科助理教授彭永良表示，園藝科教授涵蓋果樹、蔬菜、花卉、造園、園產品加工、飲料作物等6大領域，由高等教育深耕計畫經費補助舉辦園藝周暨成果展，經由業界教師協同教學，讓學生實習產品透過農夫市集，達到生產與銷售整合。

另外，在全球疫情影響下，民眾的壓力與日俱增，成果展今年主題訂為東專綠療好亮眼，希望透過綠色療癒方式，讓民眾走向自然、接觸植物，透過園藝手做活動療癒身心靈，讓民眾感受幸福。