新光三越宣布，今年2022年不畏疫情積極布局解封商機，今年改裝多達41項，包含11個全樓層及30 個區域改裝，共調整及導入640個櫃位，為新光三越歷年最大，也相當於開啟一家全新百貨的規模；此外，佈局最強數位功能，建構線上線下舒適購物圈，除了四大數位渠道持續優化外，更新創五大數位服務，包括「數位會員、智能客服、齊享購、名人選物店、美食碼上點」，今年第三季業績開始強力復甦，在業績及集客上超越2019年疫情前表現，並提前在12月中旬達成今年度830億元的目標。

而新光三越因對應未來佈局，「桃園大有店」決定於明年二月底結束營業，未來仍看好桃園市場潛力，除了由桃園站前店、桃園青埔新光影城商場，為大桃園地區的顧客服務外，也將繼續尋求桃園市場發展的新機緣。

此外，原本預計年底開幕的台北東區的「Diamond Towers」，受疫情波及全球供應鏈、原物料和硬體設備等因素，影響進度，將定於明年登場，未來新光三越在台灣市場仍將持續展店。