大陸女歌手吉克雋逸早年參加《中國好聲音》嶄露頭角，以極具爆發力的嗓音獲得總決賽季軍，好歌喉讓她成功出道，發行專輯獲得不少樂迷欣賞，在音樂榜單上數次奪冠，是樂壇新生代女唱將；她的外型有別於其他女歌手，小麥色的膚色和歐美風妝容相當有個性，也是她的特色之一，近日有網友突發奇想，幫吉克雋逸P圖，成果被本尊看到，直呼：「也太嚇人了兄弟」。

日前有網友發文表示：「吉克雋逸要是去做個冷白皮，也是很漂亮的，畢竟五官底子好，你們覺得呢？」並附上自己修圖的成果，可以看到原本膚色黑的吉克雋逸被修到和白紙一樣白，但實在白到太誇張了，讓吉克雋逸本人都忍不住回應：「也太嚇了了兄弟，你自己看看這好看嗎」，互動笑翻一票網友。

吉克雋逸被網友P圖。（圖／微博）

吉克雋逸親自留言「也太嚇人了兄弟，你自己看看這好看嗎」。（圖／微博）

網友們紛紛表示：「哈哈這個p的膚色真的有點嚇人，還是姐姐自己的膚色好看」、「拒絕白幼審美，我就喜歡辣妹現在的模樣」、「自信就是最美的，膚色代表不了什麼」、「什麼膚色都不影響姐姐漂亮呀」、「從頂級辣妹變成快手帶貨的」。

吉克雋逸出身於四川彝族，彝族人的膚色較為黑一些，吉克雋逸的母親也是黑皮膚，可以看出是遺傳了媽媽，不過她的膚色有經過後天加工，在她素顏的影片中可以發現膚色沒有工作時黑，看起來和一般人沒有差別，會顯黑是她本身想要黝黑膚色。