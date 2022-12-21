8吋晶圓代工廠世界先進（5347）21日宣布加入全球再生能源倡議組織RE100，承諾2040年全球營運據點將100％使用再生能源，為台灣半導體產業中首家承諾於2040年達到RE100目標的企業。此外，世界先進進一步設定淨零路徑，穩步朝2050年淨零排放目標邁進。

世界先進積極實踐企業社會責任，不僅連續兩年入選道瓊永續世界指數（DJSI World）成分股，並於今年首度入選新興市場（Emerging Markets）成分股，於環境面多項指標取得佳績。為具體落實低碳轉型行動，世界先進於2021年成立氣候變遷議題管理架構，並設置節能減碳委員會。

世界先進表示，節能減碳委員會、企業永續委員會及企業風險管理委員會，定期就碳資產管理、節能減碳、低碳供應鏈三項主題，共同對經營團隊及董事會報告，系統性執行低碳轉型計畫。2021年世界先進同步啟動RE100與淨零排放專案，規畫2050年淨零排放目標，並於今年正式成為RE100會員，將加速再生能源採用腳步。

世界先進淨零排放路徑以節電、減排、減量為主，輔以使用綠電及負碳技術；亦將持續推動與輔導供應鏈的低碳轉型。透過落實低碳轉型路徑、持續強化各項綠色行動，世界先進設定具體減碳目標為2040年碳排量相較2021年將下降70％，邁向2050年淨零排放目標。

世界先進董事長方略表示，世界先進堅持與環境和諧共生的永續價值，致力於減緩與調適氣候變遷對環境帶來的不利影響，積極推動相關綠色行動，並承諾於2040年底之前，全球營運據點將100％使用再生能源，並訂定淨零排放路徑，期許透過攜手上下游產業及RE100會員夥伴共同推動環境友善行動，減緩氣候變遷帶來的衝擊。