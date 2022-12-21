康和證券擔任主辦輔導之水星生醫（6932），在今年12月12日送件申請初次登錄興櫃，預計於12月23日登錄興櫃，興櫃登錄價為6元，產業別為生技醫療業。

根據櫃買中心數據顯示，水星生醫*成立於2019年7月，目前為全球第二家擁有特殊劑型藥物配方與3D粉末製程融合的新藥開發技術公司，該項技術已擁有台灣、日本、德國等多國發明及新型的核心專利，有別於第一家美國A公司的技術只能應用於大型產線及單一藥物；該公司StackDoseTM新藥開發技術平台具有所需空間小、成本低、配方保密性高、全自動化等優勢。

主要技術分為兩大部分，首先經由特有藥物配方技術，針對不同主成分進行藥物劑型配方改變，再將所研發之藥粉黏合技術（binder）配合3D粉末噴頭，製作出一層層特殊細微孔徑的各式藥錠，以利控制與改變藥物釋放時間，再藉由獲得多項專利的3D粉末製藥設備進行特殊藥錠製程，此平台也可針對服藥困難的病患調整適口性，用以增加病患服藥的順從度。另一方面，目前也著手將此平台用於複合主成分藥品以及全新專利藥之開發。

水星生醫*商業模式為專注在「成為全球藥廠的好夥伴」，現階段除自行開發速溶藥物，包括勃起功能障礙、良性攝護腺肥大症、睡眠障礙、心絞痛、廣效型止痛藥及多主成分降血壓藥等，更為國內外藥廠的藥品提供加值合作開發服務，在完成與藥廠合作開發的新藥後，藥廠銷售的每一顆藥都需支付權利金給該公司。目前該公司積極與全球藥廠簽署共同開發藥物之合約，合作開發二類新藥（505(b)(2)）、困難學名藥、孤兒藥及醫療上未滿足特殊需求藥物。

公司成立三年以來已陸續與三家藥廠簽訂共同開發藥物合約，該三家合約的總價值初估大於10億美元，今年下半年也已取得合作開發之前期金收入。待未來開發完成上市後，簽約藥廠將使用其既有通路銷售，而水星生醫*將獲得簽約藥廠的藥品銷售權利金作為主要營業收入來源之一。未來水星生醫*計劃每年爭取簽署最少一份全球市場總價值大於3億美元的新藥共同開發合約，為公司奠定高速成長的基礎。

水星生醫*自今年8月19日起每股面額變更為新臺幣0.25元（採彈性面額股票），送件時實收資本額為1億86萬元。水星生醫*2021年營收為零，稅前虧損530萬元，每股虧損0.02元；今年上半年營收為零，稅前虧損952萬元，每股虧損0.03元。