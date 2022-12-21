為協助降低電網負擔，台泥(1101)旗下台泥儲能21日發起「離峰充電愛地球行動」；提出離峰時間充電優惠政策。台泥儲能指出，NHOA.TCC充電站於離峰晚間22點到上午10點，避開用電尖峰、充一度送一度。

台泥儲能表示，2022年12月21日起至2023年1月3日止，凡於夜間22:00至上午10:00間到NHOA.TCC台北樂群站、台北至善站、台南7-11亞萬站、台泥DAKA站，透過LINE加入會員啟用快充、完成支付者每充1度電即可獲得1度電的充電金回饋，無上限累加。

台泥企業團董事長張安平指出，合理的能源使用應該是「該快則快、該慢則慢」，才能不耗費更多的能源，這就是『節能』。台泥透過子公司台泥儲能推出充電服務，結合旗下的高階鋰電池、再生能源技術與節能觀念，可以說充電站正是台泥新能源的實踐場域。

NHOA.TCC觀察目前電動車主充電使用行為，發現在早上10點到晚上10點間充電的車主佔比80%，在中午(12-13點)、下班時段(18-20點)更是充電高峰。因此NHOA.TCC今年陸續推出全國首創的「預約車位功能」及「佔位收費機制」，更進一步發起「離峰充電愛地球行動」，號召300位電動車主以行動落實離峰充電，減少電網負擔，共同達成為地球減碳10噸的目標，等同於833棵樹年吸碳量。

台電發言人吳進忠指出，尖峰用電時間帶移轉可使需量反應在夜尖峰發揮150萬瓩的抑低效益，相當於近3部中火機組發電量。也就是當越來越多電動車主願意選擇在離峰時間充電，將可以降低台電在尖峰電力負載量，減少台電啟用高成本、高碳排發電機組的機率。