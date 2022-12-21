為強化北桃都會區路網效益，新北市捷運局提出「捷運三鶯線延伸八德段」，擬串聯桃園捷運G04（八德大湳的G04站）至LB12（鶯桃福德站），全長約4公里，並將設置3車站，但有環委認為地質調查說明不足等，最後建議補充修正後再審。

開發單位表示，三鶯線延伸至八德段可串聯捷運三鶯線及桃園航空城線（綠線），強化台北都會區及桃園都會區捷運路網轉乘功能及提升大眾運輸系統運輸效益，並可改善桃園市八德區聯外交通道路瓶頸，配合轉運站設置，達到降低私人運使用及帶動觀光遊憩效益目標。

開發單位說，計畫從三鶯線LB12尾軌起，沿福德一路、跨越國道2號大湳交流道後，利用和強路至介壽路新闢道路往西南行，沿都市計畫南緣至介壽路二段，再往北與桃園捷運綠線G04站銜接，全長約4公里，共配置3車站。

但有環委認為應具體說明G04站共構站體規劃，且地下開挖至地下20米工法特殊，現階段說明陳述不太充足；也有環委質疑土方暫置區，最後建議補正後再審。