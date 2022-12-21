列為國家重大建設的世豐電力「豐坪溪水力發電計畫」，依《原基法》21條完成部落諮商同意程序，取得五個關係部落同意，獲支持開發施工。卻遭地球公民等環團向行政院提出抗議，世豐電力今強調，台灣是法治社會，既有公民投票結果，請尊重絕大多數部落居民的心聲，不該再為反對而反對，作出破壞民主的不良示範。

世豐電力是永崴投控(3712)子公司，世豐電力總經理李錦浚今天以專文支持「豐坪溪水力發電計畫」，並發出不平之鳴。

以下是全文內容：

去年4月22日，原轉會委員田貴實在花蓮卓溪鄉公所主持「轉型正義委員會賽德克族意見徵詢第一次會議」上，前山里部落會議主席劉天財、前崙山國小校長柯真光訴求爭取原住民應有的公義，要求世豐電力依《原住民基本法》召開部落會議流程申請協商同意權，並承諾「回到部落諮商權，就算多數人決議同意，輸了我也甘願」。

但這些人說話不算話！世豐電力尊重《原基法》啟動部落諮商同意權流程，六個關係部落的諮商同意權最終結果，部落鄉親以絕對多數決議同意讓世豐電力繼續施工。但少數反對者，不僅不尊重部落會議多數村民的共同心願，也忽略地方發展的可能性，無視部落諮商同意權的超然地位，堅持己見抗爭到底，忘了自己口頭承諾「若多數人決議同意，輸了我也甘願」，繼續拉黨結派、向外四處高分貝抗爭反對！這難道是校長對社會大眾最差的教育示範？

依照原民會的公函，世豐電力是在民國94年《原基法》成立之前就已通過定案的開發案，基於法律不溯及既往，原民會依法不能也不需要求世豐電力作原民諮商。

但為弭平少數者的陳抗，世豐仍在今年9月啟動《原基法》的部落諮商同意權行使流程，經過卓溪鄉公所與當地部落會議主席等多次溝通協商，確認六個關係部落，並依照《原基法》規定，由六個關係部落的會議主席邀集多場說明會，世豐電力邀請專家與部落村民互動溝通，會中專家多已說明工程的安全性，詳細回覆鄉親意見。