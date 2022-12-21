經過半個月的通告，七、八成的投票住民出席，依法舉行部落諮商會議行使同意權投票，分別在11月12日、13日及12月11日完成六個關係部落的投票，最終結果除太平部落以二票之差未同意外，其餘五個部落以70%~100%高票通過，符合《原基法》過半部落同意即取得同意權的法源依據。

任何開發行為均有其優、缺點，發揮優點、改善缺點才是進步的原動力，不能因少數人意見不被認同，就反對全民投票結果。投票的目的，就是在兩者抉擇之間，尊重絕大多數者的意見。民主法治社會，尊重多數人的決定，而不是與我意見不同，反對到底。請大家尊重民主與法治。

憲法增修條文第十條第一項，國家應重視水資源之開發利用，第二項，經濟及科學技術發展，應與環境及生態保護兼籌並顧。地球公民基金會雖關注環境保護，但欠缺能源政策。面對全球淨零碳排潮流及國家能源轉型的政策下，台灣邁向非核家園，未來依靠再生能源中的太陽光電、風電，但仍需有可靠的基載電力補強再生能源不足時的電力缺口。水力電廠發展至今已逾百年，是全世界公認的乾淨能源、更是可靠的基載電力來源。

水力電廠蓋的攔河堰，並非水庫大壩，只是利用水位高低落差產生位能發電，每天攔蓄、發電後的水，都會放回下游，且依規維持生態基流量之放流，並不會阻斷河流生機，是台灣最可靠的電力救火隊，可1分鐘發電救援降低電網斷電危機。

近年來，空汙排碳、極端氣候對人類造成的傷害，從山洪暴雨、河川泛濫變形，帶來的自然生態浩劫遠高於一條小溪流的抗爭，目前全人類正面臨地球暖化、企業買不到綠電、煤碳發電空汙排放繼續影響著地球和全人類。值此之際，環團是否還眷戀著一條小溪的保育，還是著眼於更長遠的2050淨零轉型，讓有潛力價值的水力資源有效開發利用，以換取煤碳電廠的提前轉型。

大家覺得全國電力65%靠水力發電的瑞士、或是台灣的日月潭電廠破壞生態嗎？是建設還是破壞，一念之間。如果台灣連這麼乾淨的水力都反對的話，還有什麼綠能可以當作基載電力及緊急救援之尖載運轉。更何況，多數的水力電廠24小時供電，並成了觀光景點，帶動周邊生活圈、確保環境及道路的安全維護。

除非大家不要用電，手機、冰箱、冷氣、電視、空調、電燈，沒有人能抵抗用電，台灣需要有可靠又穩定的電力來源，也希望政府公權力要伸張，尊重法律依法行政，不該容許環團以其所謂的行政程序不斷抗爭阻撓，否則企業如何在台灣投資？尤其是已通過政府、《原基法》等冗長法令規章持續推進的能源開發案，建請政府及社會各界予以支持與尊重，也請有意見者能發揮理性，共同為社會的進步而努力。