印尼一位資深部長在周三表示，印尼可能在明年的預算中，撥出5兆印尼盾(約3.20億美元)，用於激勵電動車(EV)的購買。

印尼工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita曾在上周指出，買家如果購買的電動車，是由在印尼擁有工廠的公司所製造，將可獲得8000萬印尼盾的折扣補助。除此之外，印尼也提出刺激混合動力車和電動摩托車的購買激勵方案，政府計畫對賣家提供補貼，以彌補成本。

印尼經濟部長Airlangga Hartarto週三在一場新聞會上說，有關當局正在敲定細節，在每筆的出售交易中，能提供多少資金。此外，政府也在考慮補貼電動巴士的銷售。

印尼總統佐科威(Joko Widodo)在同一場會議上說：「我們希望這些激勵方案，能夠推進電動摩托車和電動車產業的成長」。

經濟部長說，希望2025年，整體汽車銷售中有20%為電動車。

目前已經宣布在印尼投資和製造電動車的公司，包括豐田、三菱和現代汽車。

而上汽集團的合資公司SGMW Motor印尼、通用汽車、五菱汽車，都在東南亞國家擁有至少一座電動車組裝工廠。

印尼也試圖說服特斯拉，不僅在印尼投資製造電動車電池，也要投資生產電動車。