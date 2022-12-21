印尼一位資深部長在周三表示，印尼可能在明年的預算中，撥出5兆印尼盾(約3.20億美元)，用於激勵電動車(EV)的購買。
印尼工業部長Agus Gumiwang Kartasasmita曾在上周指出，買家如果購買的電動車，是由在印尼擁有工廠的公司所製造，將可獲得8000萬印尼盾的折扣補助。除此之外，印尼也提出刺激混合動力車和電動摩托車的購買激勵方案，政府計畫對賣家提供補貼，以彌補成本。
印尼經濟部長Airlangga Hartarto週三在一場新聞會上說，有關當局正在敲定細節，在每筆的出售交易中，能提供多少資金。此外，政府也在考慮補貼電動巴士的銷售。
印尼總統佐科威(Joko Widodo)在同一場會議上說：「我們希望這些激勵方案，能夠推進電動摩托車和電動車產業的成長」。
經濟部長說，希望2025年，整體汽車銷售中有20%為電動車。
目前已經宣布在印尼投資和製造電動車的公司，包括豐田、三菱和現代汽車。
而上汽集團的合資公司SGMW Motor印尼、通用汽車、五菱汽車，都在東南亞國家擁有至少一座電動車組裝工廠。
印尼也試圖說服特斯拉，不僅在印尼投資製造電動車電池，也要投資生產電動車。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。