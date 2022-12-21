日本女星高見知佳今(21日)驚傳罹癌病逝，享壽60歲，據悉，她上個月才被診斷出罹患癌症，因此住院治療，未料癌細胞轉移到肺部，最終不敵病魔而離世，讓外界都相當震驚與不捨。

16歲就出道的高見知佳，以偶像歌手闖蕩演藝圈，1984年為資生堂廣告演唱的主題曲《裸唇（くちびるヌード）》廣為人知，除了歌手身分外，她也出演過電影《蒲田進行曲》、《單翼天使》，還擔任NHK電視台的節目主持人，收獲不少人氣。

不過她在2001年與墨西哥裔美國協調員老公結婚後，搬到沖繩生活並淡出演藝圈，未料於2017年離婚，她獨自撫養孩子，隔年帶著孩子返回故鄉愛媛縣新居濱市，照顧年邁母親之餘，也擔任活動主持人。

今年7月高見知佳受日本立憲民主黨推薦，以無黨籍的身分參加愛媛縣選區的參議院選舉，但最終沒有選上。而根據她身邊的人透露，她這1、2個月突然感覺身體不適，因此入院檢查，發現罹患癌症，並住院接受治療，未料病情快速惡化，之後轉移到肺部和其他內臟，最終於21日病逝。