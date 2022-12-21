台北市第三選區立委補選備受外界關注，其中民進黨候選人吳怡農更是話題不斷，針對近期有評論認為，民進黨已放生吳怡農，其中包括吳怡農抽籤沒人到場陪同，許多活動也鮮少有大咖站台，被質疑是被放生。原訂在12月22日立委何志偉將與吳怡農同台，但今天何志偉卻臨時取消行程，被質疑是因為趙介佑今天點名他所致。

何志偉原本將在明天下午1點30分與吳怡農同台，活動為「壯闊台灣強身健體顧台灣」，據了解，經過雙方協調，因為在安排上面有一點狀況，何志偉辦公室原本發出通知卻又緊急喊卡，令外界不禁聯想是否因為今天被趙介佑點名所影響。

美麗島電子報董事長今指出，吳怡農因為得罪民進黨中常委黃承國，他一定會非常不高興，而趙介佑今天又剛好發表一篇聲明，強調他和父執輩友人黃承國完全不熟，只有在祖父壽宴和家人的一張同框照片，並點名何志偉「我曾經最敬重的志偉哥，你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？而你却在我媒體見報後兩天率先在立院開記者會憑空捏造，趙家很黑」等語；對此，何志偉則表示，不願回應。