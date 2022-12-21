有些人臉皮很薄，非常在乎別人的眼光。命理專欄「星座不求人」分享，摩羯座、巨蟹座和獅子座太愛面子、自尊心太強，就算自己完成不了的事，也會硬著頭皮答應，甚至捨棄其他重要的東西，只為了自己的面子，但他們也因為這樣的個性，而吃了不少苦頭。

▎摩羯座

摩羯座非常注重面子，場面、情面、體面，對他來說缺一不可，無論在生活還是感情上，摩羯座都堅持要面子，有時甚至會因此捨棄了很重要的人或事，他的自尊心太強，導致經常拉不下臉，活得比一般人還累，尤其在感情中，他很少會為了愛情低頭，如果要讓他放下身段、主動示好，那摩羯座還寧願單身。

▎巨蟹座

巨蟹座臉皮太薄了，常常因為不好意思，而不敢拒絕別人的要求，他也很在乎外界對自己的眼光，聽到一些閒言碎語就容易胡思亂想，要保持自己的形象雖然讓他感到很累，但比起丟掉面子，這點累不算什麼；巨蟹座在感情中也一樣愛面子，有時候明明還愛著對方，卻不想在對方面前沒尊嚴、看起來狼狽，而努力克制自己的感情。

▎獅子座

獅子座的面子大於天，不管是錢還是愛情，都沒有他的面子重要，只要能夠彰顯自己的身份，為了面子這些都可以捨棄，獅子座認為「人活著就是為了一口氣」，而爭這口氣的過程，就是在維護自己的面子，不過他因為自尊心強、臉皮薄而吃過不少苦，但他就算遍體鱗傷，也會咬緊牙根不喊疼，展現出獨屬於獅子座的驕傲。