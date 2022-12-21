台灣演藝圈每年都有新血加入，但不一定人人都能馬上走紅。男星木蘭15歲組「FUN 4樂團」，曾是全台搖滾音樂史中最年輕發EP的樂團，因當兵和合約等因素解散，木蘭後來轉行當保險經理人、服飾店店員等，坦言賣衣服時曾遇到藝人郭彥均上前光顧，但他當下自卑到躲起來不敢面對。

根據《ETtoday星光雲》報導，木蘭轉戰保險、服飾業時，業績都不太理想，某次賣衣服時，遇到郭彥均來試衣服，當時不敢面對，「因為以前是師兄弟的關係，現在我卻變成打工的人，不敢跟他打招呼。」後來郭彥均主動上前關心，木蘭才坦然接受新身分。

木蘭2年前轉戰直播平台表演，月收入有4、5萬，堅定重回樂壇的夢想，繼歌曲《蛻變的遠方》，去年底砸半桶金再發《思茶賦》，並規劃一年一單曲，希望有機會發專輯、報金曲獎。

木蘭稍早在臉書粉專轉發新聞連結，寫道：「職業不分貴賤！富貴榮華又如何？感謝這些經歷成為我的人生養份，讓我更珍惜和知足！謝謝彥均哥一路鼓勵幫忙我！真的謝謝哥。」

而他最近也勤跑宣傳，除了接受好事989電台專訪，更受邀到吳宗憲、陳漢典、LuLu主持的節目《綜藝大熱門》演出，他回憶首次收到該節目的邀請時，開心到不行，雖沒被選上，仍勉勵自己「我一定會再回來的」，木蘭最後如願重返舞台，感性地鼓勵大家凡事不要放棄，也感謝已故男星小鬼過去的賞識，以及吳宗憲、陳漢典、LuLu喜愛他的新歌。

錄影結束後，木蘭在臉書紀錄當時的心情：「過去玩樂團的時候，有一群人陪著你面對各種大小難題，現在一個人面對這一切，老實說我真的超級緊張～～加上錄影隔天要一日店長還有A13表演，壓力真的大大大到不行⋯但是我也挺了過來。」此文吸引網友留言鼓勵：「持續不斷地往前邁進，真是太棒了」、「超為你開心，帥！」