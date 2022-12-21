環球晶圓竹南廠受邀參加新竹科學園區管理局舉辦之節能輔導專案，自眾多廠商中脫穎而出，獲頒111年度節能績優廠商，環球晶圓積極協助竹科園區達成綠色減碳目標，優異成績有目共睹。

環球晶圓竹南廠於近三年已完成25項潔淨能源專案，累計節電度數達5,047,996度；未來三年也將持續導入節能措施，目前已規劃7項方案，預計可減少超過百萬度用電量。環球晶圓竹南廠通過ISO50001能源管理系統認證，由上而下推動綠色減碳措施，如製程單位在不影響產品品質與良率下，不斷調整並改造節能熱場，大幅降低製程用電；廠務方面則將多台空壓機整合為大風量混合永磁變頻空壓機，並密切關注空調耗能趨勢，依四季變化即時調控電力，藉此達到最佳能耗微笑曲線。

在未來節電減碳舉措方面，環球晶圓竹南廠預計於112年增設屋頂型太陽能光電以增加綠色電力比例，並汰換廠區之冰水主機及採用更高效率的LED燈具，從小地方積累，持續布局潔淨能源，以達成2050年100％使用綠色能源之永續成長目標。環球晶圓致力於形塑永續環境，並以「負責任的成長」為其長期發展之營運方針。